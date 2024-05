6º Congresso Nacional do PDT: Laurez Moreira ressalta que os novos direcionamentos do partido nortearão o trabalho de fortalecimento da sigla no Tocantins

Por Redação

“Democracia Trabalhista: O Brasil do futuro”, foi o tema central do 6º encontro pedetista, realizado entre os dias 23 e 25 de maio de 2024

“Foi um excelente congresso, com muitos membros do PDT. A presença em massa demonstrou a força do partido e seu compromisso contínuo. Saio entusiasmado para continuar trabalhando com as lideranças do PDT no Tocantins. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a sigla, atrair mais filiados e discutir temas importantes como ciência, tecnologia e a modernização do nosso país em todos os segmentos. Esses direcionamentos nortearão nosso trabalho no estado”, declarou o presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins e vice-governador, Laurez Moreira, ao final do Congresso.

O 6º Congresso Nacional do PDT encerrou neste sábado, 25. O evento, que reuniu pedetistas de todo o Brasil, aconteceu na sede nacional do partido, em Brasília, e foi pautado por debates intensos e formulação de diretrizes fundamentais para o futuro do partido.

Um ponto importante do Congresso, foi a organização dos 12 Grupos de Trabalho (GTs), realizado no segundo dia, 24, que teve como objetivo marcar o posicionamento pedetista em 12 áreas de atuação. As diretrizes que irão nortear a atuação do partido foram formuladas e discutidas nas áreas de Educação, Trabalho, Meio Ambiente, Saúde, Cidades Sustentáveis, Segurança Alimentar, Ciência e Tecnologia, Justiça, Cultura, Direitos Humanos, Política Econômica, e Organização Partidária.

O presidente do PDT no Tocantins, Laurez Moreira, participou do GT6, que tratou de temas relacionados à segurança alimentar, agricultura e acesso à terra. Durante o evento, ele destacou a necessidade de fortalecer a extensão rural e a disponibilização de crédito para os pequenos produtores.

“É fundamental fortalecer a extensão rural e melhorar o incentivo financeiro, especialmente para os pequenos produtores. Isso permitirá que eles compitam em igualdade de condições com os grandes produtores, contribuindo assim para a redução das desigualdades socioeconômicas”, afirmou.

Os demais membros do PDT no Tocantins que estavam na comitiva, também participaram dos Grupos de Trabalho. Dentre eles, o professor George Brito fez parte do GT11, Cidades sustentáveis e governança trabalhista. “Nesse grupo foi apontado o caminho para a construção de cidades que sejam mais inclusivas, que lidem com as políticas públicas necessárias, principalmente para as populações mais marginalizadas; discutimos também a questão da governança nos municípios, como fazer para trabalhar as políticas públicas, desenvolver a necessidade da população e manter essa governança com a transparência e com a participação social. O objetivo é que o partido trabalhe no sentido de melhorar esses aspectos”, concluiu.

João Pedro Arantes, membro atuante no movimento juventude do partido, participou do grupo de Comunicação e Organização Partidária. De acordo com João Pedro, o 6⁰ Congresso Nacional do PDT é uma oportunidade única para toda militância reforçar seu compromisso com os ideais trabalhistas.

De acordo com o ministro da Previdência Social e presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, as propostas dos GTs foram todas aprovadas por unanimidade pelo plenário, e consolidou um conjunto robusto de diretrizes que guiarão a atuação do PDT nos próximos anos. “Nós vamos montar aqui, através do presidente da Fundação e secretário-geral, Manoel Dias, um grupo que vai sistematizar, organizar, para depois divulgar o relatório unificado. Isso vai servir como plataforma orientadora para os nossos candidatos em todo o Brasil”, informou o ministro.

6º Congresso

O Congresso Nacional do PDT reafirmou o compromisso do partido com os princípios trabalhistas e com a luta por um Brasil capaz de atender todo cidadão. As discussões e decisões tomadas nos últimos dias fortalecem a identidade do partido e preparam a legenda para enfrentar os desafios futuros com determinação e unidade.

O 6º congresso também homenageou o Rio Grande do Sul. As raízes históricas do partido estão fincadas neste estado da Federação. Foi de lá que surgiram as três maiores lideranças trabalhistas da história: Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Por isso, o 6º Congresso fez questão de abordar o tema, cobrar atitudes das autoridades responsáveis e reiterar a importância fundamental da região.

Diversos líderes pedetistas participaram do 6º congresso, dentre eles o idealizador do Congresso, o presidente da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP), Manoel Dias; e o presidente nacional do PDT em exercício, deputado federal André Figueiredo.