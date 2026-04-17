Gaguim adota postura de independência e adia definição sobre chapa majoritária

Por Wesley Silas

O cenário político para a disputa ao Senado sofreu uma sutil, porém estratégica, mudança de curso. O deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil), que até então mantinha uma agenda estreita com a pré-candidata ao governo, senadora Dorinha Seabra (UB), e com o senador Eduardo Gomes (PL), sinalizou um distanciamento tático. Após um período de baixa exposição em eventos conjuntos, o parlamentar reafirmou sua pré-candidatura ao Senado sob uma nova premissa: a autonomia partidária.

Gaguim estabeleceu um prazo de quatro meses — limite das convenções partidárias — para oficializar sua composição na chapa majoritária. O parlamentar justifica a mudança de postura como um exercício de “liberdade política”, condicionando sua permanência no grupo atual à reciprocidade de lealdade e ao espaço que lhe será conferido na estrutura de campanha.

Estratégia “de baixo para cima”

Em declarações recentes, o deputado enfatizou que sua prioridade imediata é a mobilização de base, percorrendo os municípios do estado antes de se prender a acordos de cúpula. Segundo Gaguim, sua viabilidade eleitoral será construída no contato direto com o eleitorado, deixando as alianças formais para o momento jurídico oportuno.

“Minha campanha é feita de baixo para cima, conversando com todo o Estado. Quem desejar o apoio de um parceiro leal, terá o meu; caso contrário, estou livre para caminhar com o grupo que demonstrar essa mesma lealdade ao nosso projeto”, afirmou o deputado.

O Pragmatismo do “Passe Livre”

A movimentação de Carlos Gaguim não deve ser lida como um isolamento, mas como uma valorização de seu “passe” político no mercado eleitoral. Ao evitar a simbiose precoce com os nomes de Dorinha e Eduardo Gomes, o deputado envia um recado claro: sua presença na chapa não é uma certeza absoluta, mas um ativo que depende de garantias políticas.

Essa estratégia de “estádio eremita” — ou recolhimento estratégico — visa proteger sua imagem de possíveis desgastes da chapa majoritária neste momento e, simultaneamente, abre as portas para negociações com outros blocos caso o União Brasil não ofereça o protagonismo esperado. No tabuleiro do Tocantins, Gaguim joga com o tempo a seu favor, testando sua musculatura nas bases antes de se selar em um compromisso que, uma vez assinado em convenção, não permitirá mais recuos. É o pragmatismo da sobrevivência política sobrepondo-se às fidelidades partidárias antecipadas.