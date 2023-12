JJ: Jonas e Josi Nunes recebem apoio na confraternização do Karrefa’s

Por Redação

As confraternizações de final de ano estão aquecendo não só as relações de amizade e familiares e, neste ambiente de final de ano aquece também os bastidores políticos como aconteceu na noite desta sexta-feira, 01, na confraternização do grupo de mais amigos

do Karrefa’s.

A confraternização de Natal do Karrefa’s foi marcada com muita comida boa, cerveja gelada e vinho o grupo de amigos reuniu a família, com a cantoria por conta de Chico e Chocolate e João Bolo, prefeita Josi Nunes presente, se misturou com os velhos e bons amigos gurupiense.

O nomes da pré-candidaturas de Jonas e Josi, a vereador e prefeita, respectivamente, foram anunciados no microfone pelo organizador do evento Cassiano Pimentel, com o consentimento e aplausos de todos.

“Foram aclamados na confraternização os nomes de Jonas Barros pré-candidato a vereador, e Josi Nunes para continuar transformando Gurupi. Tudo isso na presença de 100 pessoas. Os amigos do Karrefa’s é formado por pessoas da primeira geração das famílias que iniciaram a construção de Gurupi”, afirmou um dos sócios do Karrefa’s .