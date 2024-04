A convite do governador Wanderlei, Régis Caio filia no Republicanos e vai disputar vaga na Câmara de Gurupi

da redação

Quem vai buscar vaga na Câmara de Gurupi é o jornalista e gestor público Régis Caio, que filiou na última semana ao Republicanos. A filiação dele foi abonada pelo presidente municipal da legenda, Edinho Fernandes, e pelo presidente estadual, o governador Wanderlei Barbosa.

“Agradeço ao Edinho Fernandes, que vem fazendo um ótimo trabalho na montagem do partido em Gurupi e que me fez o convite, e ao governador Wanderlei, que é hoje um dos melhores do Brasil no quesito gestão e preside o partido no estado”, disse Régis.

Segundo ele, a sigla está alinhada com seus valores e princípios, como a promoção da família, o desenvolvimento econômico e social e a busca por soluções que atendam às demandas da população.