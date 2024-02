Abertura do ano Legislativo: “Estamos de portas abertas para receber a população com as suas reivindicações”, diz o presidente Câmara de Gurupi durante a solenidade

Por Redação

Os vereadores de Gurupi voltaram às atividades parlamentares, na manhã da última quarta-feira (07). A sessão ordinária foi conduzida pelo presidente Valdônio Rodrigues (PSB). O chefe de gabinete do executivo municipal, Carlos Bessa, representou a prefeita Josi Nunes.

O presidente do Legislativo Municipal, vereador Valdônio Rodrigues, falou do compromisso com os gurupienses neste retorno do ano legislativo.

“Estamos retornando os trabalhos legislativos, com o compromisso de sempre honrar os cidadãos gurupienses, representar os interesses da comunidade e trabalhar em prol do avanço de Gurupi. Na sessão de hoje apresentamos mais de trinta matérias, de autoria dos vereadores, todas solicitando melhorias para a cidade de Gurupi, e a gente espera que esse ano seja produtivo, e que possamos trazer as melhorias para nossa população que tanto espera. Estamos de portas abertas para receber a população com as suas reinvindicações”, disse Valdônio.

Em seu pronunciamento, Carlos Bessa agradeceu a parceria da Casa de Leis gurupiense e destacou obras a serem realizadas pelo Poder Executivo durante o ano de 2024.

“A gestão municipal tem se empenhado para que nós possamos resolver de uma forma otimista toda dificuldade que nós temos com relação à malha asfáltica antiga, e nesse sentido nós temos a ordem de serviço e a execução de duas empresas fazendo recapeamento em CBUQ, e até o dia quinze de fevereiro nós teremos mais duas equipes fazendo o recapeamento”, disse Carlos Bessa.

O vereador Professor Davi Abrantes que estava como secretário municipal de educação retornou aos trabalhos como vereador.

A primeira sessão ordinária neste retorno dos trabalhos legislativos marca o início de um novo período de debates, discussões e deliberações sobre temas cruciais para o desenvolvimento e bem-estar da cidade. Todos os vereadores, representantes eleitos da população, reafirmaram seu compromisso com a busca por soluções e melhorias que impactem positivamente a vida dos cidadãos gurupienses.