Adesivaço de Dida Moreira e Silva da Vila, com a presença do deputado Gutierres Torquato, faz história em Dueré

Da redação

Na noite da última quarta-feira, 28, a cidade de Dueré foi palco do maior adesivaço de sua história. Dida Moreira e seu vice, Silva da Vila, pararam a cidade, demonstrando a força e o engajamento da campanha da dupla.

Centenas de veículos se reuniram em apoio à candidatura de Dida Moreira, que tem conquistado cada vez mais o coração dos eleitores de Dueré. O evento foi um verdadeiro marco, consolidando a liderança de Dida na corrida eleitoral e mostrando que sua campanha tem o poder de mobilizar a população como nunca visto antes.

A presença do deputado Gutierres Torquato, que esteve ao lado de Dida e Silva durante o adesivaço, reforçou ainda mais a importância do evento. O deputado destacou a determinação dos candidatos e seu compromisso com o desenvolvimento de Dueré, afirmando que a cidade precisa de líderes que realmente entendam as necessidades da população.

“O adesivaço de ontem foi uma demonstração clara de que a nossa mensagem está chegando ao povo de Dueré. Estamos fazendo a maior campanha da história da nossa cidade e isso é só o começo. O apoio de cada um de vocês é fundamental para seguirmos juntos rumo à vitória,” declarou Dida Moreira durante o evento.

A campanha de Dida Moreira e Silva da Vila continua a ganhar força, e o adesivaço desta quarta-feira certamente ficará marcado como um dos momentos mais emblemáticos desta jornada.