Advogado que protocolou impeachment contra Laurez desiste e retira pedido da Aleto

Da redação

O pedido de impeachment contra o governador em exercício Laurez Moreira (PSD) não durou dois na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). O próprio autor da representação, o advogado araguainense Fábio Natiêr, pediu nesta quinta-feira, 13, a retirada do documento.

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Municipalista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Araguaína, Fábio Natiêr, apresentou um pedido de impeachment contra Laurez Moreira na terça-feira, 11, por demissão em massa e a ruptura da continuidade administrativa. O advogado ainda garantiu que a iniciativa não teve motivações de cunho político.