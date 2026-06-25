Agenda em Gurupi: Dorinha e Eduardo Fortes unem forças em torno de projetos sociais no Sul do estado

Por Redação

A senadora Dorinha Seabra (UB) cumpriu agenda oficial em Gurupi nesta quarta-feira (24) para inspecionar o funcionamento da Horta Comunitária e da Casa de Apoio, projetos sociais idealizados pelo deputado estadual Eduardo Fortes (PSD). O encontro, que também contou com a presença da prefeita Josi Nunes (UB), teve como objetivo avaliar o impacto das iniciativas que prestam assistência a famílias vulneráveis da região Sul do estado e articular possíveis apoios institucionais.

Avaliação das estruturas e reconhecimento político

Durante a vistoria técnica nas sedes dos projetos, a parlamentar acompanhou o cronograma de atividades e conversou com os colaboradores e beneficiários. Dorinha Seabra, apontada como pré-candidata ao governo do Tocantins, chancelou a relevância das frentes de trabalho mantidas pela associação de Fortes e sinalizou a intenção de destinar suporte às ações de assistência.

Em pronunciamento, a senadora destacou o alcance regional do atendimento e garantiu abertura para parcerias futuras, justificando o posicionamento pelo volume de pessoas do interior do estado que dependem diretamente dessas estruturas de acolhimento e segurança alimentar.

Alinhamento e coordenação das ações

O deputado Eduardo Fortes pontuou que a visita da bancada federal é estratégica para a sustentabilidade financeira e expansão dos projetos. Segundo o parlamentar, a validação das frentes sociais por lideranças do Senado corrobora os indicadores de impacto positivo que a Horta Comunitária e a Casa de Apoio registram em Gurupi e em municípios vizinhos ao longo dos últimos anos.

Análise do cenário socioeleitoral

A aproximação entre a senadora Dorinha Seabra e o deputado Eduardo Fortes em torno de uma agenda de assistência social reflete a centralidade que as pautas de filantropia e segurança alimentar assumem no Tocantins em anos eleitorais. A entrega e a manutenção de serviços básicos por meio de institutos e associações privadas de políticos frequentemente preenchem lacunas históricas do Estado em regiões periféricas. No entanto, o movimento também desenha o tabuleiro político de 2026, consolidando alianças estratégicas e utilizando a visibilidade dos projetos sociais como forte ativo de governabilidade e aproximação com o eleitorado local.