Aije que pede cassação do prefeito e vice de Araguacema já tem parecer do MPE

da redação

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Araguacema (TO) ingressou, ainda em outubro de 2024, com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra o prefeito reeleito Marcus Vinicius Moraes Martins, o Marquinho, (UB) e sua vice Josa, por suposto abuso de poder político e econômico.

O partido pede cassação dos mandatos e a decretação de inelegibilidade por 8 anos. A ação aponta que os candidatos teriam realizado contratações massivas de servidores temporários, sem concurso público, com o objetivo de captação de apoio político.

A ação foi recebida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Miranorte, que destacou “que o uso do mecanismo de contratação de servidores, sem a realização de concurso público, em muitos casos se dá com finalidade eleitoreira, desobedecendo às exceções autorizadas pela Constituição Federal.”

O Ministério Público Eleitoral (MPE) já se manifestou, em parecer, requerendo a parcial procedência da ação, sustentando que o prefeito praticou conduta vedada pela legislação eleitoral, em vista das contratações realizadas no ano eleitoral, em especial no mês de agosto de 2024, ano eleitoral.

No entendimento do MPE, prefeito e vice praticaram a conduta vedada prevista no art. 73, inciso V da Lei nº 9.504/97. Mais de 70 servidores foram nomeados nos três meses que antecederam as eleições. Porém, o MPE disse que não ficou provado nos autos que as contratações tiveram o propósito de causar vantagem eleitoral e interferir na legitimidade do pleito.

Os investigados, em sua defesa, defenderam que as contratações temporárias foram legitimas, necessárias e sem qualquer intenção eleitoreira.

O processo está concluso para decisão do juiz eleitoral da Comarca de Miranorte, e pode ser consultado clicando aqui.