Após jantar de Lula oferecida à Dilma, Célio Moura confirma a Cleber Toledo que Kátia Abreu disputará o Governo com apoio do Planalto

Por Wesley Silas

A ex-senadora Kátia Abreu participou, na noite desta segunda-feira (27), de um jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidente Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. O evento, que reuniu o antigo primeiro escalão da gestão Dilma. Após o evento, conforme declaração do ex-deputado Célio Moura, ao jornalista Cleber Toledo, a ex-ministra da Agricultura deve disputar o Palácio Araguaia.

Articulação em Brasília

A presença de Kátia no encontro — que marcou o retorno simbólico de Dilma ao Alvorada dez anos após o impeachment — reforça seu prestígio junto ao núcleo do poder federal. Atualmente presidindo o Banco dos Brics em Xangai, Dilma cumpre agenda institucional no Brasil, e o jantar foi o momento escolhido por Lula para reafirmar laços com aliados históricos.

Aliança sendo costurada

O ex-deputado federal Célio Moura (PT) garantiu ao jornalista Cleber Toledo que Kátia Abreu será a candidata ao Governo do Tocantins com o respaldo direto de Lula. De acordo com Moura, o projeto é encabeçado pelo PT e pela federação (PCdoB e PV), que buscam consolidar um palanque robusto para o presidente no estado.

Articulação em Brasília

A presença de Kátia no encontro — que marcou o retorno simbólico de Dilma ao Alvorada dez anos após o impeachment — reforça seu prestígio junto ao núcleo do poder federal. Atualmente presidindo o Banco dos Brics em Xangai, Dilma cumpre agenda institucional no Brasil, e o jantar foi o momento escolhido por Lula para reafirmar laços com aliados históricos.

Para o cenário tocantinense, a união entre Kátia e a federação petista sinaliza uma estratégia de oposição ao atual governo estadual, unindo o capital político da ex-senadora à estrutura partidária da base de Lula.