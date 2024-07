Alexandre Guimarães reitera apoio a Eduardo Fortes como pré-candidato a prefeito de Gurupi em posse no MDB e cita chancela do vice-governador Laurez Moreira

Por Redação

Na cerimônia de posse do novo presidente estadual do MDB Tocantins, realizada nesta segunda-feira, 8, o deputado federal Alexandre Guimarães reafirmou seu apoio à candidatura de Eduardo Fortes à prefeitura de Gurupi. O evento contou com a presença de importantes figuras políticas, incluindo o presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, e o ministro das cidades, Jader Filho.

Durante seu discurso, Guimarães destacou a necessidade de continuidade no progresso de Gurupi, afirmando: “Eduardo Fortes será o novo prefeito de Gurupi, com a chancela do vice-governador Laurez Moreira, que também já foi prefeito da cidade e fez um ótimo trabalho.”

Eduardo Fortes, reconhecido por seu trabalho social, também recebeu elogios de Baleia Rossi. O presidente nacional do MDB ressaltou a longa amizade entre suas famílias, originárias de São Joaquim da Barra, e expressou confiança na liderança de Fortes. “Tenho certeza de que Eduardo será um excelente prefeito para Gurupi, pois conheço bem suas raízes e sei da força que elas possuem”, afirmou Rossi.

A posse de Guimarães e o apoio explícito a Fortes reforçam a unidade dentro do MDB no Tocantins e a força da candidatura de Eduardo Fortes rumo à prefeitura de Gurupi.