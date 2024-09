Aliada de Josi Nunes, Zenaide Dias, assume diretoria do Pronto em Gurupi no lugar de Márcia Ponce, aliada de Laurez

Por Wesley Silas

Na noite desta quarta-feira, 18, o Diário Oficial anunciou a exoneração de Márcia Maria Ponce da diretoria do Pronto Atendimento. Zenaide, que ocupava o cargo de Diretora do Sine em Gurupi assumiu o lugar de Ponce. Tanto Ponce como Zenaide são líderes conhecidas na política local devido à presença na presidência no diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), liderado no estado pelo vice-governador Laurez Moreira.



A substituição ocorre em um momento de reconfiguração política, com Zenaide Dias Costa, ex-vereadora e ex-presidente do PDT, assumindo a direção do Pronto Atendimento. Zenaide, que migrou recentemente sua aliança política, agora apoia a administração da prefeita Josi Nunes, do União Brasil (UB).

A mudança é vista como parte de uma estratégia do governo municipal para fortalecer alianças com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).