Aliado de Filipe Martins, Ricardo JM assume cargo de secretário na gestão de Wagner Rodrigues em Araguaína

Por Redação

O ex-vereador de Araguaína –TO, Ricardo JM (PROS) foi nomeado Secretário Executivo de Planejamento na gestão do prefeito Wagner Rodrigues (UB), por indicação do deputado Federal Filipe Martins (PL). O ato foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (02).

Ricardo JM assumiu o mandato na Câmara Municipal por 121 dias em 2022. Ele tem 42 anos, é formado em Direito e Gestão Pública, é pós-graduando em Direito Eleitoral e 2º vice-presidente da Assembleia de Deus COMADESMA C1 em Araguaína –TO.

Durante sua passagem pela Casa de Leis, ele teve 03 projetos de leis sancionados pelo prefeito Wagner Rodrigues. Por meio de seu requerimento, foi criada a Bancada Empresarial, aprovado a reforma da UBS do setor Nova Araguaína e ainda teve diversos requerimentos aprovados na Câmara.