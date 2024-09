Alvorada I e II reconhecem o trabalho prestado por Eduardo Fortes à comunidade da região

Da redação

A agenda dos candidatos à prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes e Juarez Moreira, tem se intensificado a cada dia nesta caminhada eleitoral. Reconhecidos pelos trabalhos prestados às comunidades, Fortes e Moreira têm conquistado o apoio dos moradores, destacando-se pelo trabalho social e dedicação às causas locais.

Na tarde desta terça-feira, 04, os candidatos percorreram dois bairros, Alvorada I e II, Eduardo Fortes reforçou seu conhecimento profundo das demandas locais, fruto de sua atuação como vereador, quando já auxiliava a comunidade. Entre as promessas, destacou a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender os bairros Alvorada, Santa Cruz, Santa Rita e Bela Vista. Fortes também criticou o acúmulo de lixo nas ruas e afirmou que, caso eleito, promoverá uma intensa limpeza urbana.

Eduardo Fortes reafirmou seu compromisso com a educação, prometendo uma creche de tempo integral para atender as crescentes demandas dos bairros. Ao final da caminhada, convidou os moradores para uma grande reunião que ocorrerá nesta quinta-feira, 05, às 19h30, no setor Bela Vista.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim