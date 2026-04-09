Amastha acusa Cinthia e Irajá de fraudar filiação para isolar Laurez Moreira no PSB

por Wesley Silas

Em pronunciamento na tribuna da Câmara de Palmas, o vereador e pré-candidato a deputado estadual Carlos Amastha questionou a regularidade da situação partidária da ex-prefeita Cinthia Ribeiro. Segundo Amastha, haveria uma tentativa de “fraudar” a filiação da ex-gestora ao PSB com o objetivo de viabilizar uma candidatura ao Governo do Estado, o que prejudicaria os planos políticos de Laurez Moreira.

Amastha desmentiu informações de que Cinthia teria se reunido com o prefeito de Recife, João Campos, para tratar da migração de legenda. “Ela não esteve no PSB, nem esteve no Recife com João Campos”, afirmou o parlamentar.

Articulação com o Senado O vereador subiu o tom ao envolver o senador Irajá Abreu na suposta estratégia. De acordo com Amastha, o senador estaria intermediando a entrada de Cinthia no diretório nacional do PSB para garantir uma composição de chapa na qual ele concorreria à reeleição ao Senado.

Críticas a Laurez Moreira

Ao comentar a posição de Laurez Moreira no cenário atual, Amastha declarou que o aliado saiu prejudicado do processo por agir de boa-fé ao confiar em articulações políticas que classificou como equivocadas.

Até o momento, a ex-prefeita Cinthia Ribeiro não se manifestou publicamente sobre as declarações ou sobre seu destino partidário.