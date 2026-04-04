Amastha filia-se ao Podemos e formaliza apoio à pré-candidatura de Dorinha ao Governo

Em reunião política realizada na quinta-feira (2), em Palmas, o vereador e ex-prefeito Carlos Amastha oficializou sua entrada no partido Podemos e declarou apoio à senadora Professora Dorinha (União Brasil) na disputa pelo Governo do Tocantins. O movimento consolida uma aliança estratégica entre duas lideranças expressivas do estado.

Por Wesley Silas

O encontro contou com a presença do senador Eduardo Gomes e do vereador Lucas Campelo, pré-candidato a deputado federal, sinalizando uma articulação de forças em torno da pré-candidatura do União Brasil.

Articulação política

Durante o ato, Amastha justificou a decisão citando a trajetória parlamentar de Dorinha e a viabilidade do projeto apresentado pelo grupo.

“Reconheço o trabalho e os resultados que a senadora tem apresentado ao Tocantins”, afirmou o vereador ao confirmar a adesão.

Em contrapartida, a senadora Professora Dorinha pontuou o histórico de Amastha como gestor da capital, mencionando a atração de investimentos durante o período em que ele esteve à frente da Prefeitura de Palmas. Segundo a parlamentar, a união visa fortalecer propostas de desenvolvimento econômico para o estado.

Cenário

A adesão do Podemos ao arco de alianças da Professora Dorinha é vista nos bastidores como um passo importante para a musculatura da pré-campanha, especialmente na capital, reduto político de Amastha, e reforça a base de apoio que já conta com nomes de peso no cenário federal.