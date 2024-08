Análise política: Após convenções campanha esfria; mas denúncia aquece os bastidores

À medida que a eleição se aproxima, resta saber qual estratégia prevalecerá e como os eleitores de Gurupi reagirão a essa tensa batalha de narrativas.

Por Wesley Silas

Após a conclusão das convenções dos três candidatos à prefeitura de Gurupi, as estratégias de campanha tomaram um rumo silencioso, mais agressivo, em contraste à proposta inicial de uma “campanha propositiva” focada em soluções concretas para a população. Eduardo Fortes (PSD) recorreu às denúncias como tática para minar a adversária Josi Nunes (UB), visando influenciar a percepção pública em um momento de intensa disputa eleitoral.

As convenções evidenciaram o poder de mobilização dos candidatos, com Eduardo Fortes e Josi Nunes reivindicando a presença de cerca de 5 mil pessoas em seus eventos. No entanto, a decepção veio com a ausência de algumas figuras políticas de peso, especialmente para Fortes, devido a uma crítica inesperada de Dida Moreira ao governador Wanderlei, causando constrangimento e impactos negativos.

Josi Nunes, por outro lado, conseguiu reunir um maior apoio político, com a presença de senadores e deputados de destaque e dos prefeitos de Paraíso e Araguaína, reforçando sua base eleitoral. A candidatura solo de Cristiano Pisoni (PSDB) destacou-se pela presença de um deputado, de líderes locais e de Palmas e pela apresentação simbólica de sua vice, Tatiane Barreto, fortalecendo seu compromisso com as causas sociais de Gurupi.

Após as convenções, a intensidade da campanha diminuiu, especialmente para Cristiano Pisoni, que optou por uma postura mais discreta. Entretanto, o confronto direto entre Eduardo Fortes e Josi Nunes segue em alta, com novas acusações ganhando destaque nos bastidores. A mais recente envolve uma suposta aposentadoria irregular de Josi Nunes como servidora da UnirG, usada por Fortes para tentar desestabilizar sua adversária

À medida que a corrida eleitoral em Gurupi avança, as estratégias dos candidatos estão cada vez mais sob o holofote, e as denúncias se tornaram o principal ponto de contenda. Eduardo Fortes aposta em uma abordagem agressiva na tentativa de desestabilizar Josi Nunes com acusações pesadas, como a polêmica envolvendo sua aposentadoria. Ao mesmo tempo, Josi Nunes reforça suas alianças políticas, tentando manter a narrativa propositiva de sua campanha, enquanto Cristiano Pisoni, após um início promissor, agora se recolhe estrategicamente.

O resultado dessa batalha de interesses e acusações ainda é incerto, mas certamente contribuirá para delinear a percepção pública dos eleitores nas semanas que antecedem a eleição. Resta saber como tais estratégias impactarão a decisão final dos cidadãos de Gurupi, que acompanharão de perto os desdobramentos nos bastidores até o dia da votação.