“Ano ano de muito trabalho e realizações”, declara senador Eduardo Gomes sobre 2023

da redação

O Senador Eduardo Gomes compartilhou suas reflexões sobre o ano de 2023, destacando uma trajetória marcada por intenso trabalho e significativas realizações. Ao avaliar o desempenho legislativo, Eduardo Gomes enfatizou o compromisso com a elaboração e aprovação de projetos de lei que impactam diretamente a vida dos brasileiros. Entre eles, destacou iniciativas voltadas para a área social, econômica e ambiental, ressaltando a importância de leis que promovam o desenvolvimento sustentável e a equidade social.

Projeto de Desenvolvimento para o Tocantins:

Além de sua atuação no cenário nacional, o senador reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do estado do Tocantins. Projetos voltados para a infraestrutura, saúde, educação e o fortalecimento da economia local foram destacados como peças-chave em sua agenda, visando proporcionar melhorias substanciais para a população tocantinense.