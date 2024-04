Antecipando as convenções: Nome de Juarez Moreira é anunciado como vice de Eduardo Fortes

Por Wesley Silas

O empresário e produtor rural Juarez Moreira Filho, do partido PDT, foi confirmado como candidato a vice-prefeito de Gurupi. Ele fará parte da chapa liderada pelo deputado Eduardo Fortes. A escolha de Juarez Moreira Filho como vice-prefeito reforça a composição da chapa para a eleição municipal em Gurupi com o apoio do seu pai, o vice-governador e presidente do PSD e do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Juarez Moreira enfatizou seu compromisso com a comunidade de Gurupi e ressaltou a importância da colaboração e trabalho em equipe. Ele expressou sua vontade de contribuir para fazer a diferença, destacando que está pronto para somar esforços ao lado do amigo Eduardo Fortes, pré-candidato a prefeito. Juarez elogiou o trabalho realizado por Eduardo Fortes como deputado e enfatizou a importância de discutir planos e implementá-los visando o bem da população local.

Durante o evento, o pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes do PSD, enfatizou seu compromisso com Gurupi. Ele destacou que o projeto de mudança é de responsabilidade de todos e expressou sua determinação em contribuir para essa transformação. Eduardo reafirmou seu comprometimento e responsabilidade com a cidade e sua comunidade, ressaltando a crença de que, juntos, podem superar os desafios futuros e conquistar a confiança dos habitantes de Gurupi. (Com informações do jornal Gazeta do Cerrado).