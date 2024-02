Ao lado de Eduardo Fortes, Juarez Moreira prestigia o leilão Especial do Sindicato Rural em Gurupi

Por Redação

Juarez Moreira (PDT), filho do vice-governador, Laurez Moreira, tem sido trabalhado nos bastidores para uma possível candidatura a vice-prefeito na chapa do deputado Eduardo Fortes (PSD). No sábado, 24, ele participou do Leilão Especial Sindicato Rural, uma parceria entre o Sindicato Rural de Gurupi, presidido por João Vitor Stival, e o Grupo Leilo Corte, no evento que marcou a retomada das atividades do sindicato, agora sob nova direção e com novas parcerias.

Com uma oferta imponente de 5 mil animais, o leilão atraiu uma diversidade de investidores e interessados do setor agropecuário.

Durante sua participação, Juarez Moreira tirou fotos com a família Stival e como pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes e parabenizou João Vitor Stival pela condução do evento, destacando o esforço e dedicação em prol do sucesso do leilão.

“É inspirador testemunhar o empenho dedicado à revitalização do setor agropecuário em nossa região. Parabenizo João Vitor Stival e toda equipe envolvida por este maravilhoso evento”, comentou Juarez Moreira.

Segundo Juarez, o evento assinalou um momento crucial para o setor agropecuário local, reafirmando o compromisso com a inovação e o progresso. Com uma variedade de ofertas e um ambiente propício para negócios, o leilão destacou a importância de Gurupi como um polo agroindustrial em ascensão.

Sobre Juarez Moreira:

Juarez Moreira, filho do vice-governador Laurez Moreira, é um empresário e líder influente na comunidade de Gurupi. Seu apoio e envolvimento em eventos como o Leilão Especial Sindicato Rural destacam seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região.