Ao lado de Laurez, Paulo Mourão percorre 5 cidades do sudeste e defende alinhamento com Lula

Da redação

Paulo Mourão (PT) iniciou nesta quinta-feira (09/07), uma série de agendas políticas pelo sudeste do Tocantins para fortalecer sua pré-candidatura ao Senado. Ao lado do pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), o petista passou por Taguatinga, Aurora do Tocantins, Combinado, Lavandeira e Novo Alegre.

Durante os encontros com lideranças e moradores, Mourão defendeu investimentos em educação, saúde e infraestrutura para a região. Também criticou a instabilidade política registrada no Tocantins nos últimos anos e afirmou que o Estado precisa recuperar a capacidade de planejamento e execução de políticas públicas.

Durante a passagem pelos municípios, Mourão apresentou Laurez Moreira como o nome apoiado por seu grupo para a disputa pelo Governo do Tocantins. Também afirmou que a aliança deve superar diferenças partidárias em torno de um projeto comum para o Estado.

“Nossas reuniões são para preparar nossa caminhada nas ruas. Precisamos encontrar e conversar com todos”, afirmou.

Mourão defendeu ainda a eleição de representantes alinhados ao governo federal no Senado, na Câmara dos Deputados e no Executivo estadual. “Precisamos de apoiadores do governo Lula no Senado, na Câmara e no Governo do Tocantins. Temos que sair às ruas com Laurez, não apenas para conseguir votos, mas para apresentar sua proposta de reconstrução do Estado”, disse.