Eduardo Gomes é indicado ao Prêmio Congresso em Foco 2026

da redação

O Prêmio Congresso em Foco 2026 incluiu o vice-presidente do Senado, senador Eduardo Gomes (PL-TO), entre os parlamentares aptos a disputar a 19ª edição da premiação. A votação popular foi aberta nesta segunda-feira (6) e permanecerá disponível até o dia 6 de agosto. A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) também integra a lista de indicados, representando o Tocantins em uma das principais homenagens ao trabalho parlamentar no país.

A premiação reúne três critérios de avaliação. Além da votação popular, jornalistas especializados analisam a atuação dos congressistas. Um júri técnico também participa da escolha dos vencedores. Dessa forma, o reconhecimento considera diferentes perspectivas sobre o desempenho parlamentar ao longo do ano.