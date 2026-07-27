Fábio Vaz fortalece pré-candidatura à Câmara dos Deputados após agenda em 15 municípios do Bico do Papagaio

Da Redação

O pré-candidato a deputado federal Fábio Vaz (Republicanos) cumpriu uma extensa agenda de articulação política na região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins. Acompanhado de familiares e lideranças regionais, o postulante percorreu 15 municípios e dois povoados com o objetivo de consolidar sua pré-candidatura e mapear as principais demandas do eleitorado local para as eleições proporcionais.

Articulação e apoios na região extrema norte

A itinerância do pré-candidato incluiu os municípios de Aguiarnópolis, Santa Terezinha, Luzinópolis, São Bento, Tocantinópolis, Araguatins, Esperantina, São Sebastião, Buriti, São Miguel, Itaguatins, Axixá, Carrasco Bonito, Sampaio e Praia Norte, além das localidades rurais de Pequizeiro (em Axixá) e São Judas Tadeu (em Esperantina). O maior ato público do percurso ocorreu em Araguatins, onde cerca de 300 pessoas participaram do encontro.

Durante a passagem pela região, Fábio Vaz selou composições políticas com nomes locais que disputarão vagas na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), como o deputado estadual Wiston Gomes, o ex-deputado Iderval Silva e o empresário Wanderley Milhomem (VanVan). No plano majoritário, o pré-candidato reforçou o alinhamento com a pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Estado, destacando pautas ligadas à educação e ao fortalecimento do serviço público.

“Existe um sentimento de que podemos escolher novas pessoas para ocupar espaços importantes na liderança do estado. A candidatura a deputado federal muitas vezes parece distante da população, mas eu quero fazer exatamente o contrário: estar perto, conversar e ser acessível”, declarou Fábio Vaz durante reunião com apoiadores.

Estratégia de apelo popular e perfil de candidatura

Para além dos acordos partidários, o pré-candidato apostou na humanização da campanha ao realizar o circuito na companhia de sua esposa, Ana Paula, e de seus filhos. A presença familiar foi utilizada como elemento central para transmitir proximidade junto ao eleitorado das pequenas localidades do Bico do Papagaio.

Em seus discursos, Vaz, que traz em sua trajetória a atuação como professor, enfatizou o perfil profissional de origem trabalhadora na tentativa de se distanciar da imagem de políticos tradicionais e criar identificação direta com as demandas das comunidades visitadas.

O peso do Bico na disputa eleitoral



A incursão intensiva de Fábio Vaz pelo Bico do Papagaio reflete o peso estratégico e decisivo da região no cálculo eleitoral tocantinense para a Câmara dos Deputados. Historicamente caracterizada por uma alta fragmentação de votos e por um eleitorado que cobra presença constante dos representantes, a região exige dos postulantes mais do que alianças de cúpula: exige capilaridade direta nas bases. Ao associar sua imagem a lideranças estaduais consolidadas e ao palanque majoritário de Dorinha, o pré-candidato busca construir a densidade eleitoral necessária para competir em um pleito proporcional pulverizado, medindo a receptividade do seu nome fora do eixo da capital.