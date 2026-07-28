Gaguim ganha reforço em Porto Nacional com apoio de prefeito, vice e 11 vereadores

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil), pré-candidato ao Senado, anunciou a ampliação de sua base política em Porto Nacional, um dos maiores colégios eleitorais do Tocantins.

O movimento reúne o apoio do prefeito Ronivon Maciel, do vice-prefeito Joaquim do Luzimangues, do ex-prefeito Joaquim Maia, de vereadores e de lideranças políticas do município.

A articulação ocorre em um momento de intensificação das movimentações eleitorais no estado, com pré-candidatos buscando consolidar palanques, ampliar alianças regionais e demonstrar força política antes da oficialização das candidaturas.

Entre os nomes que declararam apoio a Gaguim estão o presidente da Câmara Municipal, Silvaney Rabelo; a vice-presidente da Casa, Nassa Silva; e os vereadores Diva Cardoso, Duerita Neta, Flaviane Windlin, Geylson, Heitor Andrade, João Justino, José Júnior Cesário, Rosângela Mecenas e Suleima Cristina. Também integra o grupo o presidente da Associação Comercial de Luzimangues, Paulo Reis, além de outras lideranças locais.

Durante a manifestação de apoio, o prefeito Ronivon Maciel afirmou que o grupo político reconhece a atuação de Gaguim em favor de Porto Nacional e do Tocantins.

“De forma especial, estamos preparando esse novo momento para vivermos a partir de 2025. Porto Nacional, prefeito Ronivon, os nossos vereadores, acreditando no trabalho que ele já fez por Porto Nacional, de forma especial pelo Tocantins, nós acreditamos no trabalho do nosso próximo senador Gaguim e apoiamos Gaguim”, declarou.

Ao agradecer as manifestações, Carlos Gaguim afirmou que pretende manter a parceria com o município e citou compromisso com Porto Nacional e Luzimangues.

“Quero aqui hoje, no meu escritório, agradecer o prefeito de Porto Nacional, o vice-prefeito de Porto Nacional, as vereadoras de Porto Nacional, que são mulheres magníficas, essas mulheres que trabalham muito, os nossos vereadores. Parabéns! Nós temos compromisso, prefeito, vice-prefeito, com a cidade de Porto e com os luzimangenses. Pode ter certeza, vamos trabalhar muito, de dia e de noite, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós vamos estar trabalhando com as pessoas que precisam mesmo. E é nesse sentido que o nosso mandato vai ser um mandato para atender as pessoas. Acelera, Porto Nacional”, afirmou.

Luzimangues também entra no projeto

Representando o distrito de Luzimangues, a vereadora Duerita Neta, a mais votada do distrito, destacou ações atribuídas ao deputado, como a destinação de um trator e a expectativa de início das obras de pavimentação no Setor Moia.

“Meus amigos, estou aqui hoje ao lado do nosso próximo senador, Carlos Gaguim. Esse homem que tanto já fez pelo nosso Luzimangues e creio que fará ainda mais no Senado. Gaguim, hoje eu quero lhe agradecer não somente pelo trator que já está destinando para o nosso Luzimangues, mas agradecer também pelo tão sonhado asfalto do Setor Moia. Aquela comunidade precisa muito dessa obra e tive a excelente notícia hoje de que os trabalhos começam no final da próxima semana. Muito obrigado pela parceria de sempre. Estamos juntos”, afirmou.

Gaguim agradeceu o apoio da parlamentar e disse que manterá atuação voltada ao município. “Muito obrigado. Eu que agradeço essa jovem vereadora de Porto Nacional, a mais votada. Parabéns! É uma honra receber o apoio de vocês. Temos compromisso com as pessoas que querem o bem da população”, declarou.