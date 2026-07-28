“O Tocantins espera um governo sério, comprometido, de avanço e continuidade”, diz Dorinha

Durante encontro com integrantes do primeiro escalão do Governo do Estado e lideranças aliadas, senadora defendeu a continuidade do desenvolvimento do Tocantins e afirmou que a política deve estar a serviço das pessoas.

Da Redação

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), afirmou que o Estado espera um governo comprometido com a continuidade do desenvolvimento e com resultados concretos para a população. A declaração foi feita na noite de segunda-feira (27), em Palmas, durante encontro que reuniu mais de mil integrantes do primeiro escalão do governo e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa.

Ao discursar, Dorinha defendeu que a política deve ser instrumento de transformação da realidade das pessoas e ressaltou que o Tocantins ainda tem desafios importantes a enfrentar.