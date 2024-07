Ao lado de lideranças estaduais, Roberto Sampaio lança sua pré-candidatura a prefeito de Alvorada nesta segunda-feira, 15

Da redação

Na próxima segunda-feira, 15, será realizado um grande evento para o pré-lançamento da candidatura de Roberto Sampaio a prefeito de Alvorada do Tocantins, juntamente com seu vice, o líder Capitão Lemos. O evento acontecerá a partir das 18h na Câmara de Vereadores do Município.

Este evento contará com a presença de importantes lideranças políticas, incluindo os deputados federais Alexandre Guimarães e Ricardo Ayres, bem como os deputados estaduais Léo Barbosa, Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins, Olintho Neto, Moisemar Marinho, Cláudia Lélis, Valdemar Júnior e Vilmar do Detran, e o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres; e a secretária estadual da Mulher, Berenice Barbosa.

Roberto Sampaio expressou sua expectativa para o evento, destacando que será uma grande ocasião que confirmará sua intenção de transformar Alvorada do Tocantins com seu projeto inovador.

“Eu junto com meu irmão Capitão Lemos, queremos nos colocar a disposição da nossa gente para poder colaborar com o desenvolvimento dessa cidade que tanto amamos. Estou feliz em poder compartilhar esse sonho com esse grande idealista que é o Capitão Lemos”, ressaltou.