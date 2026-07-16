Ao lado de Wanderlei e multidão, Gaguim lança pré-candidatura ao Senado em Araguaína em evento de Dorinha

O deputado federal Carlos Gaguim lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado Federal na noite desta quarta-feira (15) no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína. O ato político integrou o evento de lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins e reuniu o governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama Karynne Sotero, o senador Eduardo Gomes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e lideranças de todas as regiões do estado. Gagim demostrou confiança na sua eleição ao citar que não acredita em pesquisa de marketing. “Hoje temos mais de 70 prefeitos conosco, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões”, destacou. Por Redação do Portal Atitude

Discurso e base política

Em quase 40 anos de vida pública e dez mandatos eletivos, Gaguim reafirmou o compromisso de representar o Tocantins no Senado com base na experiência acumulada e na proximidade com os municípios. “Conheço esse estado há quase 40 anos e, nesse período, honrei cada voto e cada compromisso assumido. Meu compromisso continua sendo com Deus e com o povo do Tocantins”, afirmou.

O deputado destacou a adesão de prefeitos como termômetro da confiança construída ao longo da trajetória política. “Hoje temos mais de 70 prefeitos conosco, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões. São eles que conhecem a realidade das cidades e levam as demandas da população”, declarou.

Gaguim também diferenciou sua estratégia de campanha: “Não acredito em pesquisa de marketing. Acredito na pesquisa do trabalho, construída junto aos prefeitos, vereadores, lideranças e ao povo.”

Principal frente de apoio à sucessão estadual