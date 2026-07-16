Ao lado de Wanderlei e multidão, Gaguim lança pré-candidatura ao Senado em Araguaína em evento de Dorinha

O deputado federal Carlos Gaguim lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado Federal na noite desta quarta-feira (15) no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína. O ato político integrou o evento de lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins e reuniu o governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama Karynne Sotero, o senador Eduardo Gomes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e lideranças de todas as regiões do estado. Gagim demostrou confiança na sua eleição ao citar que não acredita em pesquisa de marketing. “Hoje temos mais de 70 prefeitos conosco, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões”, destacou.
Por Redação do Portal Atitude
Discurso e base política
Em quase 40 anos de vida pública e dez mandatos eletivos, Gaguim reafirmou o compromisso de representar o Tocantins no Senado com base na experiência acumulada e na proximidade com os municípios. “Conheço esse estado há quase 40 anos e, nesse período, honrei cada voto e cada compromisso assumido. Meu compromisso continua sendo com Deus e com o povo do Tocantins”, afirmou.
O deputado destacou a adesão de prefeitos como termômetro da confiança construída ao longo da trajetória política. “Hoje temos mais de 70 prefeitos conosco, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões. São eles que conhecem a realidade das cidades e levam as demandas da população”, declarou.
Gaguim também diferenciou sua estratégia de campanha: “Não acredito em pesquisa de marketing. Acredito na pesquisa do trabalho, construída junto aos prefeitos, vereadores, lideranças e ao povo.”
O lançamento simultâneo das pré-candidaturas de Dorinha ao governo e de Gaguim ao Senado em Araguaína, com a presença do governador Wanderlei Barbosa e do senador Eduardo Gomes, consolidou a principal frente de apoio à sucessão estadual. O evento demonstrou a estratégia do grupo União pelo Tocantins de apresentar uma chapa majoritária unificada e com capilaridade no interior. Gaguim, ao reivindicar a experiência de quase quatro décadas e uma base de prefeitos, tenta neutralizar o desgaste natural de uma longa carreira política e se posicionar como o nome capaz de agregar votos no interior — movimento que interessa diretamente à candidatura de Dorinha. A solidez dessa aliança, no entanto, será testada nas convenções e ao longo de uma campanha que promete expor as fissuras de cada grupo.