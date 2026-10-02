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sexta-feira, 2 outubro

Política

Apoio a Flávio Bolsonaro: grupo de direita organiza carreata em Gurupi neste sábado

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Wesley Silas

Apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) realizam, às 15h deste sábado (3), uma carreata política em Gurupi. O ato, organizado pelo grupo voluntário “Patriotas de Gurupi”, tem concentração marcada no Aeroporto Municipal e percurso programado até a Rua 13, na saída para o município de Peixe. Segundo a organização do evento, a mobilização conta com o apoio de comitivas de cidades vizinhas da região sul do estado.

Percurso e logística do ato político

A organização definiu o itinerário da mobilização, que percorrerá vias de grande fluxo na zona urbana e trechos de acesso rodoviário.
O trajeto terá início na avenida de acesso ao aeroporto e seguirá pela Avenida S15 até a Avenida Sergipe. Em seguida, os veículos passam pelo semáforo da Rua 20 em direção à BR-153, contornando à esquerda no viaduto Norte. A carreata prossegue pela Avenida Marginal até a Rua 20, acessa a Avenida Maranhão e sobe até a Rua 11, virando à direita em direção à Alameda Madrid, com encerramento previsto no trecho do Armazém, na saída para Peixe.

Mobilização regional e articulação de militância

A articulação da carreata ocorre de forma descentralizada por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. A estratégia reflete a dinâmica atual das campanhas da direita no interior do Tocantins, fundamentada no engajamento voluntário da militância para dar visibilidade às candidaturas majoritárias federais. A inclusão de apoiadores de municípios vizinhos busca expandir a demonstração de força política para além do eleitorado local.

Voluntários manter a militância mobilizada

A realização do evento em Gurupi evidencia o empenho das bases aliadas em consolidar palanques no interior do estado, região estratégica para a captação de votos no Tocantins. Em um cenário eleitoral nacional polarizado, ações de rua organizadas por grupos voluntários cumprem o papel de manter a militância mobilizada e criar fatos políticos locais, embora a capacidade de conversão desses atos em votos efetivos dependa do alcance da campanha junto ao eleitorado indeciso.

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