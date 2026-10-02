Apoio a Flávio Bolsonaro: grupo de direita organiza carreata em Gurupi neste sábado

Por Wesley Silas
Apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) realizam, às 15h deste sábado (3), uma carreata política em Gurupi. O ato, organizado pelo grupo voluntário “Patriotas de Gurupi”, tem concentração marcada no Aeroporto Municipal e percurso programado até a Rua 13, na saída para o município de Peixe. Segundo a organização do evento, a mobilização conta com o apoio de comitivas de cidades vizinhas da região sul do estado.
Percurso e logística do ato político
Mobilização regional e articulação de militância
Voluntários manter a militância mobilizada
A realização do evento em Gurupi evidencia o empenho das bases aliadas em consolidar palanques no interior do estado, região estratégica para a captação de votos no Tocantins. Em um cenário eleitoral nacional polarizado, ações de rua organizadas por grupos voluntários cumprem o papel de manter a militância mobilizada e criar fatos políticos locais, embora a capacidade de conversão desses atos em votos efetivos dependa do alcance da campanha junto ao eleitorado indeciso.