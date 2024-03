Apoio de Dertins à pré-candidatura de Wagner em Araguaína causa desconforto no Palácio

da redação

Nos corredores do Palácio Araguaia, o clima ficou tenso após o anúncio do apoio do deputado estadual Eduardo do Dertins, do partido Cidadania, à pré-candidatura à reeleição do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, do partido UB. O gesto de apoio do parlamentar foi recebido com surpresa e irritação, especialmente pelo fato de o nome governista para a disputa na cidade ser o colega de Parlamento Jorge Frederico, do partido Republicanos.

Segundo o jornalista Clebter Toledo, a decisão de Eduardo do Dertins não foi comunicada ao Palácio previamente, o que gerou desconforto entre os membros do governo. A surpresa foi ainda maior considerando que Dertins é o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

“Diante dessa situação e em uma decisão tomada antes mesmo do anúncio do apoio, o governador Wanderlei Barbosa, também do Republicanos, planeja conversar com a base após a Semana Santa para formalmente substituir Dertins na liderança do Palácio”, destaca a Coluna do jornalista Cleber Toledo.