Após alguns dias em silêncio e mudança no tabuleiro político, Laurez reage e busca respaldo nacional com Kassab para fortalecer projeto ao governo do Tocantins

Por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), retomou a articulação em Brasília após alguns dias de discreto recuo no cenário político estadual, período em que opositores e ex-aliados avançaram na disputa pela centralidade do debate sobre 2026. Nesse intervalo, o pré-candidato ao governo Vicentinho Júnior (PSDB), o ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao Senado Ronaldo Dimas, que passou a defender abertamente a pré-candidatura do senador Eduardo Gomes (PL) ao Palácio Araguaia, a entrada definitiva do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos) na constituição da disputa ao governo, além do ex-senador Ataídes Oliveira (Novo), que adotou uma linha de ataques diretos aos adversários, movimentaram o tabuleiro até então polarizado entre Laurez e a senadora Dorinha Seabra (União Brasil).

Nesse novo contexto, Laurez esteve reunido nesta terça-feira, 3, em Brasília, com o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, e com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), em uma agenda voltada à consolidação de alianças e à discussão de referências de gestão para o Tocantins.

O encontro tratou do cenário político nacional, dos reposicionamentos partidários e dos desafios da administração pública nos estados, com ênfase em modelos de governança e experiências bem-sucedidas que possam ser adaptadas à realidade tocantinense.

Laurez destacou que o Tocantins precisa de um ciclo de desenvolvimento planejado, com foco na modernização da gestão e na qualidade dos serviços prestados à população. Ele pontuou como prioridades a reorganização da saúde, com mais eficiência e acesso, avanços consistentes na educação, o fortalecimento da infraestrutura e a industrialização como eixo estruturante para geração de emprego e renda.

Segundo o vice-governador, buscar boas práticas em outros estados e trazê-las de forma responsável para o Tocantins é um passo essencial para preparar o Estado para um novo momento.

“Foi uma conversa produtiva e estratégica. Estamos atentos aos novos movimentos do cenário nacional e às experiências que apresentam resultados concretos. O Tocantins precisa dar um salto de qualidade na saúde, avançar na educação, investir com responsabilidade em infraestrutura e criar um ambiente sólido para a industrialização e a geração de oportunidades. Nosso projeto é planejar o Estado com eficiência e foco nas pessoas, construindo um Tocantins mais forte, equilibrado e preparado para o futuro”, afirmou Laurez Moreira.

Fonte: Ascom Laurez Moreira