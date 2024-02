Após anúncio de Alexandre Guimarães no MDB, Deputado Jorge Frederico assume o Republicanos de Araguaína

da redação

O pré-candidato a prefeito de Araguaína, o deputado estadual Jorge Frederico assumiu nessa quarta-feira, 07, a presidência do diretório municipal do Republicanos. Ele foi empossado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), um dia após o deputado federal Alexandre Guimarães anunciar ida ao MDB.

“Ninguém faz nada sozinho. Vamos nos reunir com nossa base, ouvir as lideranças do município e trabalhar para construirmos uma aliança forte para a disputa pela prefeitura e Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza de que seremos vitoriosos nestas eleições”, afirmou o novo presidente municipal.