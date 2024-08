Após assumir o cargo de Prefeito de Peixe, Cezinha teve queda no patrimônio em 53.49%

Por Wesley Silas

De acordo com o Portal da Transparência, a Prefeitura arrecadou em 2024 um total de R$ 43.156.541,97 e registrou despesas de R$ 42.220.925,30. Já o salário mensal do prefeito Cezinha (MDB) é de R$ 17.855,87, representando 34,42% do seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.

Entre os prefeitos que buscam a reeleição, Cezinha se destaca pelo baixo valor de patrimônio declarado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição de 2020, seu patrimônio consistia em um Fiat Uno 2013, avaliado em R$ 16.600,00, e uma quantia em dinheiro de R$ 35.000, totalizando R$ 51.600,00.

Ao fim de seu primeiro mandato, em 2024, Cezinha declarou um patrimônio de R$ 24.000, referente ao mesmo Fiat Uno, agora avaliado em R$ 26.315,00 pela tabela Fipe, o que representa uma redução de 53,49% em seu patrimônio, apesar de seu salário mensal de quase R$ 18.000.

Financiamento de Campanha

Para financiar sua campanha, Cezinha recebeu, até agora, R$ 147.469,92, dos quais R$ 75.000 (50,86%) vieram da direção nacional do MDB. Entre as contribuições de pessoas físicas, destaque para Eliane Machado Pereira dos Santos, que doou R$ 11.500,00 por transferência eletrônica.

Patrimônio do opositor Patiu

Cezinha disputa sua reeleição com o Patiu (Republicanos) que ainda não apresentou contas junto a Justiça Eleitoral. No entanto, Patiu declarou R$ 249.360,00 em bens constando uma casa residencial avaliada em R$ 70 mil, uma camionete S10 Executive D 4X4 ANO 2014/2015 avaliada em R$ 89.360,00 e dois lotes na Vila São José, avaliados em R$ 90.000,00. Na última eleição em que Patiu participou, em 2016 como vice-prefeito do prefeito eleito na época, José Augusto, Patiu declarou à Justiça Eleitoral patrimônio avaliado em R$ 80 mil, sendo um casa localizada no setor Vila São José em Peixe. No comparativo aumentou o seu patrimônio 177.07%, entre 2016 e 2024.