Após desafio público, Vicentinho Júnior exibe 14 certidões negativas e cobra análise igualitária sobre pré‑candidatos

Por Wesley Silas

O deputado federal e pré‑candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, apresentou nesta terça-feira (24), durante participação no podcast Sacode Tocantins, um conjunto de 14 certidões negativas emitidas por órgãos da Justiça estadual, federal, tribunais superiores e tribunais de contas. Segundo o parlamentar, os documentos demonstram que não há condenações registradas em seu nome.

A ação ocorreu após o blogueiro Messias Júnior desafiá-lo publicamente, no fim de semana, a comprovar a ausência de condenações ao longo de seus mandatos. Durante a entrevista ao vivo, Vicentinho exibiu cada uma das certidões e afirmou que busca transparência diante da opinião pública.

“Contra fatos não há argumentos. Fui desafiado e comprovo. São onze anos de mandato sem uma condenação”, afirmou o deputado. Ele também pediu que os eleitores analisem com o mesmo rigor a vida pública de todos os pré‑candidatos. “Quero que quem não me conhece avalie o trabalho, a trajetória e a biografia de cada um que se coloca à disposição do Tocantins”, completou.

O debate ganhou repercussão após investigações da Polícia Federal, em operação recente, citarem movimentação financeira totalizando cerca de R$ 170 milhões atribuída a uma empresa em nome da esposa do deputado Vicentinho que, segundo o relatório policial, teria indícios de funcionar como fachada. O caso segue em análise no âmbito da Justiça e não há decisão condenatória relacionada ao parlamentar.

Vicentinho Júnior declarou que seguirá focado no debate político estadual. “Vou continuar discutindo os problemas do Tocantins e apresentando soluções. Quem acompanha minha trajetória sabe da minha conduta e do meu trabalho”, disse.