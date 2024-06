Após ser ventilado para assumir Secretaria de Finanças, Mário César afirma que vai disputar vaga no legislativo de Gurupi

da redação

Após intensas especulações sobre sua possível nomeação para a Secretaria de Finanças de Gurupi, Mário César decidiu pôr fim aos rumores e anunciou oficialmente que vai focar na sua pré-candidatura ao legislativo municipal. Mário César, ex-secretário de Finanças, era apontado como o nome mais forte para assumir novamente a pasta após a saída do atual secretário, Lucas Salustriano.

No entanto, César esclareceu suas intenções políticas e reafirmou seu compromisso em buscar uma cadeira na Câmara Municipal de Gurupi.

“Tenho um profundo respeito pelo trabalho na Secretaria de Finanças e estou grato pelas oportunidades que tive de servir a nossa cidade nessa capacidade. No entanto, após muita reflexão e diálogo com minha família e apoiadores, decidi que minha contribuição será mais efetiva no legislativo municipal”, declarou Mário César.