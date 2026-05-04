Carlesse oficializa pré-candidatura ao Senado em evento no Clube da Caixa em Gurupi

Da Redação

O cenário político de Gurupi retoma sua movimentação tradicional no Clube da Caixa. No próximo dia 14, o ex-governador Mauro Carlesse (PSD) realiza o lançamento oficial de sua pré-campanha ao Senado Federal. O evento também servirá de palco para o deputado Gutierres Torquato (PSD), que lançará sua pré-candidatura à reeleição na Assembleia Legislativa.

Articulação em Gurupi

A escolha do local reforça a estratégia das pré-candidaturas em consolidar a base eleitoral na região sul do Estado. O Clube da Caixa é historicamente reconhecido como ponto de convergência para grandes atos políticos em Gurupi.

De acordo com a organização, o encontro deve reunir prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes regiões do Tocantins. O objetivo central é formalizar as alianças e alinhar o discurso programático antes do período de convenções.

Foco em alianças

Para Carlesse, o evento marca uma nova fase de diálogo com o eleitorado e com as bases aliadas. Em nota, o ex-governador convidou simpatizantes e líderes políticos para o ato, ressaltando a importância do encontro para o fortalecimento do grupo político.

“Será uma oportunidade de diálogo e de construção de um caminho que represente o crescimento da nossa pré-campanha”, afirmou o pré-candidato.

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