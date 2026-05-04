Vicentinho Júnior propõe ao Sindjor-TO, critérios técnicos na Secom e defende regulação para influenciadores

Da Redação

O deputado federal e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), recebeu nesta quinta-feira (30), em Palmas, representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins (Sindjor-TO). No encontro, o parlamentar assegurou que as propostas da entidade serão integradas ao seu plano de governo, com foco na estruturação da comunicação pública estadual.

Gestão Técnica na Comunicação

Vicentinho Júnior afirmou que pretende estruturar a Secretaria de Comunicação (Secom) com critérios técnicos, visando o interesse público em detrimento de interesses políticos imediatos. “A Secom deve servir para comunicar o Tocantins ao cidadão”, pontuou o pré-candidato, que defendeu a ocupação de cargos por profissionais qualificados e o respeito à carga horária e valorização salarial.

Entre os compromissos firmados, destacam-se:

Igualdade Salarial: Defesa da paridade de vencimentos entre homens e mulheres em órgãos estaduais.

Valorização Profissional: Respeito às prerrogativas da categoria e qualificação técnica das funções.

Transparência: Adoção de critérios claros para a distribuição de recursos publicitários.

Regulação de Influenciadores Digitais

Durante a reunião, o deputado destacou seu projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe a regulamentação da atuação de influenciadores digitais em setores sensíveis. A proposta visa restringir a divulgação de orientações sobre saúde e serviços financeiros por criadores de conteúdo que não possuam formação técnica ou habilitação específica nessas áreas.

O texto prevê a obrigatoriedade de identificação de publicidade paga e alertas sobre riscos ao consumidor, estabelecendo sanções como multas e suspensão de contas em caso de irregularidades.

Diálogo com o Sindjor-TO

A presidente do Sindjor-TO, Alessandra Bacelar, acompanhada dos diretores Jaqueline Moraes e Álvaro Valim, entregou uma carta-compromisso que inclui a defesa da liberdade de imprensa e o combate à desinformação. O documento será utilizado como diretriz para a construção do programa de governo de Vicentinho Júnior na área de comunicação e transparência pública.