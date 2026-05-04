Últimos dias: cadastro eleitoral fecha na quarta-feira e plantão reforça atendimento

Prazo termina no dia 6 para emitir título, atualizar dados e regularizar pendências

O prazo está acabando para quem ainda precisa regularizar a situação eleitoral. O cadastro eleitoral fecha na próxima quarta-feira, 6, e, até lá, o atendimento foi ampliado para garantir que cada eleitora e eleitor consiga exercer o direito ao voto nas eleições deste ano.

Desde sexta-feira, 1º, das 8h às 14h, os cartórios das 33 zonas eleitorais estão de portas abertas. O plantão aconteceu inclusive neste último domingo, 3 de maio, pensado especialmente para quem não consegue ir durante a semana.

Serviços

Entre os serviços disponíveis estão a emissão do primeiro título, atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências. É a última oportunidade para quem quer participar das próximas eleições com tudo em dia.

A movimentação tem sido intensa, principalmente de jovens tirando o título pela primeira vez. Independentemente do serviço, a orientação é simples: não deixar para a última hora. O ideal é conferir o endereço do cartório eleitoral mais próximo e buscar atendimento o quanto antes.

Fechamento do cadastro

Na segunda, terça e quarta-feira, dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento será das 8h às 18h. Após essa data, não será mais possível realizar alterações nos dados eleitorais. Por isso, os cartórios têm intensificado o atendimento à população.

O fechamento do cadastro ocorre 150 dias antes da votação, para que a Justiça Eleitoral possa organizar o processo com segurança e eficiência, conforme a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

Texto: Guilherme Paganotto (Ascom/TRE-TO)

Fotos: Carlos Eller (Ascom/TRE-TO)