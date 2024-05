Após vídeos circularem nas redes sociais, Professor Júnior Geo defende respeito aos servidores e cidadãos no período de pré-campanha

Por Redação

Na oportunidade, Geo destacou o ocorrido na última segunda-feira, 6, em que uma pré-candidata esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte da capital, invadindo a privacidade clínica de pacientes e servidores públicos da saúde.

Geo, que também é pré-candidato a prefeito disse sobre a importância do deputado cumprir com o seu papel.

“Enquanto deputado estadual, cabe a mim e a mim foi conferido pela população, pelos eleitores, promover a fiscalização do estado. Não é porque estou pré-candidato a prefeito de Palmas, que eu vou invadir uma UPA, filmando sem autorização, querendo ter acesso a prontuários, denegrir, ser invasivo com os funcionários e com os pacientes que ali se encontram”, afirmou.

Para o deputado, a atitude foi um desrespeito com os servidores da Unidade e pacientes. “É preciso ter respeito com os servidores, cidadãos e pacientes que ali se encontram. O que nós pedimos e solicitamos é que cada um procure fazer a sua parte, a que nos foi conferida”. Ao final da sua fala, Geo ainda disse: “Equilíbrio”, enfatizando a necessidade de ações sensatas por parte dos pré-candidatos neste momento.

Prefeitura de Palmas repudia desrespeito à equipe de saúde e pacientes da UPA

Logo após o episódio, a Prefeitura de Palmas afirmou que “repudia com veemência qualquer comportamento desrespeitoso, extremista e oportunista. O desequilíbrio, a falta de respeito com a vida e com a privacidade dos pacientes não são compatíveis com quem ocupa um cargo público. Tal prática não será permitida e muito menos tolerada por essa gestão”.

Segundo a Prefeitura, à pré-candidata Janad e sua equipe teria ignorado “completamente os protocolos do serviço de urgência e emergência, submeteu os pacientes a riscos sanitários, visando unicamente a autopromoção. A ação previamente calculada, com a finalidade de capturar imagens, prejudicou o atendimento na unidade, causando transtornos aos pacientes e funcionários “.