Aproximação de Cristino Pisoni com a prefeita Josi movimenta os bastidores da política gurupiense

Por Wesley Silas

No último final de semana a prefeita Josi Nunes convidou o empresário Cristiano Pisoni para irem juntos Copa do Craque. O convite foi feito após os dois terem se encontrado para debater a possibilidade de Cristiano compor com a prefeita na próxima eleição. Conforme uma fonte do Portal Atitude, os dois marcaram um reunião com o senador Eduardo Gomes (PL) para uma possível escolha de um partido para Cristiano que, apesar da ligação histórica familiar com PDT, ele poderá se filiar no PL ou União Brasil, comandados pelos senadores Eduardo Gomes e professora Dorinha, respectivamente.

“A reunião seria para acontecer no início desta semana, mais foi adiada para o dia 17”, disse a fonte.

A aproximação da prefeita com o empresário movimentou o tabuleiro da política local e gera expectativas de como será o resultado de um encontro com o grupo do deputado Eduardo Fortes (PSD) e o empresário Oswaldo Stival com a intenção de colocar um ponto final para tirar as dúvidas se Fortes será ou não candidato a prefeito.

Ao mesmo tempo, segundo uma fonte, o vice-governador Laurez Moreira, observando a importância do apoio de nomes como o da prefeita nas eleições de 2026 que tem em seu currículo experiências por ser uma grande conhecedora dos 139 municípios do Tocantins onde ela fez escolas em suas campanhas para deputada estadual e federal; ao mesmo tempo o vice-governador busca fortalecer o nome do seu filho Juarez Moreira para participar do processo eleitoral em Gurupi como vice-prefeito.