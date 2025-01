Araguaína: Prefeito Wagner empossa secretários e presidentes de autarquias para a nova gestão

da redação

A nomeação dos secretários e presidentes de autarquias municipais para a gestão 2025/2028, foi publicada na edição n° 3191 do Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 10. A publicação oficializa a nova estrutura da administrativa municipal de Araguaína, aprovada pela Câmara de Vereadores.

A reestruturação, proposta pelo prefeito Wagner, desmembrou algumas secretarias e deu início a uma nova fase na gestão municipal. Com a nova organização, as equipes trabalharão de forma colaborativa, otimizando processos e garantindo um serviço público ainda mais eficiente.

“A expectativa é que essa nova fase traga resultados concretos para a cidade, otimizando o atendimento e a qualidade dos serviços públicos. Com secretarias desmembradas, vamos fortalecer a gestão e criar novos projetos, sempre com o objetivo de atender às demandas da população de forma mais eficaz”, destaca o prefeito Wagner.

A Secretaria do Planejamento e a da Captação e Gestão de Recursos foram unificadas, enquanto a antiga Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação foi dividida em duas: a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Habitação. Enquanto isso, novos secretários assumem as pastas da Educação; Assistência Social; Habitação; Governo; Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT); e Controladoria Geral.

Algumas pastas não terão mudança de gestor, são elas:

Procuradoria Geral do Município (PGM): Gustavo Fidalgo

Secretaria Municipal da Administração (SECAD): Rejane Mourão

Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ): Leando Pinnoti

Secretaria Municipal da Comunicação (SECOM): Davi Fernandes

Secretaria Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI): Fabiano Souza

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo (SEDEMAT): Joaquim Quinta Neto

Secretaria Municipal da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA): Frederico Prado

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Recursos (SPGR): Renato Assunção

Secretaria Municipal da Saúde (SEMUS): Ana Paula Abadia

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SEMCL): Edson Gallo

Secretaria Municipal da Mulher (SEMUL): Ângela Maria Silva

Fundação de Atividade Municipal Comunitária (FUNAMC): Neife Gomes

Instituto de Previdência e Assistência aos servidores do Município de Araguaína (IMPAR): Carlos Murad

Confira quais secretarias e autarquias estão sob nova gestão:

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS): Alcides Filho Rodrigues

Secretaria Municipal da Educação (SEMED): Marzonete Duarte

Secretaria Municipal de Governo (SEGOV): Alcivan José Rodrigues

Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT): Terciliano Gomes

Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB): Claudiel Machado dos Santos

Controladoria Geral do Município (CGM): Mariana Cardoso

Expectativas para a gestão

Para o novo secretário da Assistência Social, Alcides Filho Rodrigues, o trabalho que vem sendo realizado na secretaria deve ser continuado. “A política pública da assistência social visa atender o cidadão em situação de vulnerabilidade social. Firmado nesta premissa, nosso trabalho será a continuidade dos serviços já prestados e ampliar para novos projetos, atendendo as necessidades que surgem junto com o desenvolvimento da cidade”, ressalta.

Claudiel Machado dos Santos, titular da recém-criada Secretaria Municipal da Habitação, afirma que o desafio será abraçado com muito empenho. “Entendo que é um grande desafio profissional e não medirei esforços para dar o meu melhor em prol da população araguainense. Estarei à inteira disposição de toda a comunidade, para que façamos um ótimo trabalho nessa gestão”, enfatiza Claudiel.

Novas estruturas e perfil dos secretários

As informações sobre os novos secretários, seus currículos profissionais, bem como as atribuições e atividades das secretarias que passaram por desmembramentos e unificações, estão disponíveis no site da Prefeitura, na seção “Secretarias”.

(Por: Rogério Damasceno | Foto: Marcos Sandes Filho / Secom Araguaína)