Articulado por Laurez e Irajá, PSD reúne cúpula nacional e lideranças estaduais em Palmas nesta quarta-feira

Por Wesley Silas

O PSD Tocantins realiza nesta quarta-feira, 25, às 10h, um Encontro Estadual no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas. O evento, sob o comando do vice-governador e pré-candidato ao governo, Laurez Moreira, deve reunir os principais nomes da legenda no cenário nacional e mobilizar a base política do estado.

Presenças confirmadas

A articulação de Laurez Moreira garantiu a participação de figuras centrais do partido e do Governo Federal, incluindo:

Gilberto Kassab : Presidente nacional do PSD;

Irajá Abreu : Senador pelo Tocantins;

Carlos Fávaro : Ministro da Agricultura;

André de Paula : Ministro da Pesca e Aquicultura;

Omar Aziz : Líder do PSD no Senado;

Antônio Brito: Líder da bancada do PSD na Câmara dos Deputados.

Foco estratégico e organização partidária

O encontro visa consolidar a estrutura do PSD no Tocantins visando o próximo pleito. A programação prevê o ato de filiação de novos membros e a posse de comissões municipais, ampliando a capilaridade da sigla nas diversas regiões do estado.

De acordo com Laurez Moreira, o evento é uma etapa de organização interna e alinhamento de pautas. “Reunimos lideranças para discutir o planejamento partidário e a construção de projetos voltados ao desenvolvimento regional, infraestrutura e produção agrícola, conectando as demandas locais às discussões no Congresso Nacional”, afirmou o vice-governador.

Além dos debates políticos, o encontro servirá para aproximar prefeitos e vereadores das lideranças federais, buscando estreitar o diálogo sobre políticas públicas e investimentos para os municípios tocantinenses.