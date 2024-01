Assim como Alkmin e Lula foram adversário, Fábio Ribeiro (Rede) se alia a Amastha, depois de fortes embates

Por Wesley Silas

O projeto eleitoral da Federação Rede/PSOL priorizará os três maiores colégios eleitorais do Tocantins, Palmas, Araguaína e Gurupi. Em Gurupi o partido tem o nome de Diane Perinazzo, conhecida como Diane da Vitória dos Bichos – um nome muito conhecido devido seu papel na Associação Vitória dos Bichos em Gurupi, como a principal aposta como candidata a vereadora. Em Palmas, a Federação mostrou que em política nunca se pode dizer nunca e, seguindo o exemplo clássico da união de Alkmin e Lula que no passado ambos travaram debates pra lá de quentes, entretanto hoje são aliados e trabalharam junto; o mesmo deverá acontecer em Palmas com a aproximação da Rede/PSOL, liderado por Fábio Ribeiro, com Carlos Amastha (PSB) na soma de força à disputa da prefeitura.

Nas composições de grupo políticos o que não se deve subestimar o abuso de criatividade porque surpresas acontecem e não são inesperadas.

“Sim, fomos oponentes ferrenhos e chegamos a passar dos limites um contra o outro, mas nada que o tempo (12 anos) não seja capaz de esclarecer e corrigir”, disse Fábio Ribeiro ao citar o exemplo clássico da união de Alkmin e Lula.

No passado, ambos travaram debates pra lá de quentes, entretanto hoje são aliados e trabalharam juntos.

“Ainda não há absolutamente nada de concreto além de que as diferenças ficaram no seu tempo. O certo é que chegou a hora de juntar mais ideias e mais pessoas para formar uma equipe expressiva de gente que vive e ama a cidade de Palmas”,, disse Fábio em que ele afirma que o encontro com Amastha, sem direito a erro:

“Ainda não há absolutamente nada de concreto além de que as diferenças ficaram no seu tempo. O certo é que chegou a hora de juntar mais ideias e mais pessoas para formar uma equipe expressiva de gente que vive e ama a cidade de Palmas.

Assim como Palmas, a Federação Rede/PSOL irá lançar nomes para fortalecer os partidos nas Câmara Municipais. Em Gurupi o nome que deverá ser lançado é o da Diane Perinazzo, conhecida como Diane da Vitória dos Bichos

“Pode ser que a candidatura da Diene ganhe alguma projeção da Rede a nível nacional. Eleitoralmente falando, só a população que poderá parametrizar e dar um rumo para o partido; mas via de regras nós temos a Federação Rede PSOL e temos nosso tempo de televisão e nossa importância. A nossa grande vontade, pois sabemos que o jogo é muito pesado, é a eleição de um vereador ou de uma vereadora em Gurupi”, Fábio Ribeiro.