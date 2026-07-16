Atos Gomes evita tratar de vice de Dorinha e diz que decisão caberá a Wanderlei e à pré-candidata

da redação

As especulações sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa da senadora Professora Dorinha, pré-candidata ao Governo do Tocantins, continuam movimentando os bastidores da política estadual. Um dos nomes lembrados para compor a chapa é o de Atos Gomes (Republicanos). Em entrevista ao jornalista Arnaldo Filho, no entanto, o político preferiu adotar cautela e afirmou que a definição ficará a cargo das principais lideranças do grupo.

“Quem vai decidir isso é o governador Wanderlei Barbosa junto com a professora Dorinha. Enquanto isso, continuo como pré-candidato a deputado federal, percorrendo o Estado e conversando com a juventude”, declarou Atos Gomes. A fala demonstra que, apesar de ser citado entre os possíveis nomes para a vaga de vice, seu foco permanece na construção de sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados.