Áudios apontam suspeitas de acordo financeiro entre Vereadores na Câmara de Paranã; Advogado envolverá MPE

Por Redação, via CT

A eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paranã, realizada em dezembro do último ano, voltou a gerar discussões após a divulgação de áudios nas redes sociais. Esses áudios sugerem a existência de um suposto acordo entre os vereadores Carlos Furtado, conhecido como Carlinhos do Bom Jesus (Republicanos), e Durvalino Ferreira (PSDB). O conteúdo dos áudios indica que Durvalino teria vendido seu voto a Carlos, mas depois desistiu e lançou sua própria candidatura. As gravações mostram um pedido de devolução do dinheiro supostamente envolvido no acordo.

CONSEQUÊNCIAS PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO

Nos áudios, os dois parlamentares discutem a situação da eleição. Carlos Furtado — que busca sua reeleição como presidente da Mesa Diretora — insinua que Durvalino Ferreira teria “consequências” por não cumprir o acordo, mencionando a perda de “todos os empregos” no Paço Municipal. Durvalino, no entanto, parece não se intimidar, afirmando que “não gosta de ficar na mão de ninguém” e prometendo que “vai haver fiscalização”.

REPRESENTAÇÃO NO MPE

O caso já causou impacto na comunidade. O advogado Danilo Corado afirmou à Coluna do CT que levará o caso ao Ministério Público (MPE) nesta semana, para que sejam investigadas as condutas dos vereadores e possíveis sanções sejam aplicadas.

RESULTADO DA ELEIÇÃO

Ambos os vereadores mencionados não obtiveram sucesso na eleição. Carlos Furtado não se candidatou à presidência e foi nomeado apenas para a 2ª secretaria da Mesa Diretora. Durvalino Ferreira perdeu a eleição por 5 votos a 4. O novo presidente da Câmara é Adjailton Alves de Oliveira (Republicanos).

POSIÇÃO DOS ENVOLVIDOS

A reportagem tentou contatar os parlamentares para esclarecer a veracidade dos áudios. Entretanto, até o momento, eles não retornaram as ligações nem responderam às mensagens enviadas pela Coluna do CT. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestações.

Ouça a montagem dos áudios com a suposta conversa entre os vereadores: