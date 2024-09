Aurelia Ribeiro intensifica campanha nas últimas semanas com foco na saúde pública e valorização dos profissionais

Por Redação

Nas eleições municipais de 2024, o PSDB de Gurupi ganha mais força com a candidatura de Aurelia Ribeiro, ex-diretora da UPA Gurupi e do CAPS AD3. Ao lado do candidato a prefeito Cristiano Pisoni, Aurelia lança sua campanha com uma bandeira clara: o respeito e a valorização dos profissionais da saúde, além de um compromisso com melhorias estruturais no sistema de saúde do município, que ela conhece de perto.

Com anos de experiência à frente de importantes unidades de saúde da cidade, Aurelia traz uma visão técnica e pragmática sobre as deficiências que afetam o setor. Ela aponta problemas crônicos, como a falta de médicos e enfermeiros em plantões, longas filas de espera para consultas e exames especializados, além da necessidade urgente de mais recursos para manutenção de equipamentos e modernização dos centros de saúde.

“Eu vivi o dia a dia da UPA e do CAPS AD3, lidando com a realidade dos profissionais e pacientes. Sempre lutei por melhorias, e agora, como vereadora, quero continuar essa luta com ainda mais força”, afirma Aurelia. Durante sua gestão, ela trabalhou incansavelmente para melhorar o atendimento, ampliar os serviços prestados e garantir que os profissionais da saúde tivessem condições dignas de trabalho.

Aurelia destaca que, além da valorização dos profissionais de saúde, é fundamental que o sistema de saúde municipal passe por uma reestruturação. “Precisamos de mais investimentos em infraestrutura, garantir o acesso rápido e humanizado ao atendimento, e melhorar a distribuição de medicamentos. Sabemos que o setor enfrenta muitas dificuldades, e é preciso encarar esses desafios de frente”, ressalta.

Com uma trajetória marcada pelo empenho em resolver problemas críticos e trazer avanços para a saúde pública de Gurupi, Aurelia Ribeiro se apresenta como uma candidata que, mais do que promessas, tem um histórico de luta concreta pelo bem-estar da população. Ela reforça que, com o apoio de Cristiano Pisoni, buscará soluções reais para transformar o sistema de saúde, priorizando sempre o bem-estar da comunidade e a dignidade dos profissionais da área.

“Meu compromisso é fazer mais e melhor, sempre com respeito ao trabalho de quem está na linha de frente e com foco no que nossa população precisa. Gurupi merece uma saúde pública de qualidade, e eu vou lutar por isso todos os dias”, finaliza a candidata.