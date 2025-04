Ausência de Gaguim e Dorinha no lançamento da Agrotins 2025 sinaliza possível terceiro grupo político para 2026

da redação

A ausência do deputado federal Carlos Gaguim (UB) e da senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) no lançamento da Agrotins 2025 gerou especulações sobre o cenário político do Tocantins para as eleições de 2026. O evento, que tradicionalmente reúne as principais lideranças do estado, contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), reforçando a tese de que o parlamentar pode ser o nome escolhido pelo Palácio Araguaia para a sucessão estadual e o senador Eduardo Gomes (PL) buscando a reeleição na majoritária do grupo governista.

Dorinha e Gaguim em um novo grupo político?

Enquanto o grupo do governo parece caminhar para uma candidatura de Amélio Cayres, a ausência de Dorinha e Gaguim (Ambos fazem parte da base de Wanderlei) na solenidade pode indicar a formação de um terceiro bloco político no Tocantins. A senadora tem sido apontada como possível candidata ao Palácio Araguaia e, nos bastidores, já se fala que sua candidatura teria o apoio do deputado Carlos Gaguim, que já confirmou que disputará uma vaga no Senado Federal e de prefeitos das maiores cidades do estado.

Vice-governador Laurez também no jogo

Além de Cayres e Dorinha, outro nome que surge com força na disputa é o do vice-governador Laurez Moreira (PDT). Ex-prefeito de Gurupi, Laurez tem buscado consolidar sua base política e pode representar uma alternativa ao grupo de Wanderlei Barbosa.

Três grupos na disputa pelo Palácio

Com esse cenário, as eleições de 2026 no Tocantins podem ter três blocos distintos:

Grupo do governo: liderado pelo governador Wanderlei Barbosa, com Amélio Cayres como provável candidato.

Grupo de Dorinha e Gaguim: podendo ter a senadora como candidata ao governo e Gaguim na disputa pelo Senado.

Grupo de Laurez Moreira: o vice-governador pode lançar candidatura própria e buscar apoio de lideranças independentes.

O cenário ainda é indefinido, mas a movimentação das lideranças políticas já indica que a disputa pelo Palácio Araguaia será intensa em 2026.