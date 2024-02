Barraca do GT recebe multidão e vários pré-candidatos a prefeito na final da Copa do Craque, em Gurupi

Por Redação

Na emocionante final da Copa do Craque, uma presença se destacou fora do campo: a Barraca do GT. Montada pelo deputado estadual Gutierres Torquato, a barraca já se tornou uma tradição durante o maior evento esportivo da região sul do Tocantins, oferecendo entretenimento, diversão e comida para toda a população aproveitar.

A movimentação na Barraca do GT surpreendeu a todos, com uma multidão reunida para celebrar a final do torneio. Além dos torcedores e apreciadores do futebol, uma quantidade significativa de pré-candidatos a prefeito prestigiaram o espaço.

Dentre os pré-candidatos presentes, destacaram-se:

Dida Moreira, pré-candidato a Prefeito de Duere; Valdonio Rodrigues, pré-candidato a Prefeito de Cariri; Luciano Barreto, pré-candidato a Prefeito de Sandolândia; Guilherme Gama, pré-candidato a Prefeito de Formoso do Araguaia; Maria Mendes, pré-candidata a Prefeita de Jaú do Tocantins e Cezinha Prefeito de Peixe.

A presença desses pré-candidatos reflete a importância do evento não apenas no contexto esportivo, mas também no cenário político local, demonstrando o engajamento e forte liderança do deputado Gutierres.

Enquanto a bola rolava no campo, a Barraca do GT se tornou o ponto de encontro para discussões amistosas, troca de ideias e fortalecimento dos laços entre os representantes políticos e a comunidade. Com muita música e sabores locais, a barraca proporcionou um ambiente único para todos os presentes.

O deputado Gutierres Torquato, idealizador da barraca, expressou sua satisfação com a receptividade do público e agradeceu a presença dos pré-candidatos, destacando a importância do evento como um momento de união e celebração para toda a região.