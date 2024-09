Por Redação

As eleições municipais deste ano acontecem no mês de outubro, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Em torno 15,5 mil pessoas vão concorrer ao cargo de prefeito, enquanto cerca de 430 mil vão concorrer ao cargo de vereador. Confira no vídeo os números e os perfis (como gênero, raça e profissão) dos candidatos.