Buscas por desaparecidos após queda de ponte são interrompidas durante abertura das comportas da Usina de Estreito

Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos Salmon Alves Santos, 65 anos Felipe Giuvannuci Ribeiro, 10 anos Marçon Gley Ferreira, 42 anos Gessimar Ferreira da Costa, 38 anos

A ponte, na BR-226 que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabou na tarde do dia 22 de dezembro de 2024. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão.