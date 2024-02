Câmara de Formoso do Araguaia aprova instalação de Comissão Processante contra Prefeito e Vice

da redação

Nesta terça-feira, 27 de fevereiro, a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia deu um passo ao aprovar, com o voto de 9 dos 11 vereadores, a instalação de uma comissão processante contra o prefeito Heno Rodrigues (UB) e o vice, Israel Kawe (Republicanos). A denúncia que motivou essa decisão partiu do empresário José Luís Venâncio e tem como base a Operação Dubai, que investiga desvios em um contrato de R$ 2.203.260,64 firmado com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 2022.

Entre os vereadores favoráveis à instalação da comissão processante estão Sebastião Coelho (SD), Euibras Moreira (Progressistas), Francisnaldo Sousa (SD), Dijalma Santos (PT), Adão Coutinho (PRTB), Robson Haritianã (Patriota), Rosa Maria (Progressistas), Josafá Paz (SD) e Gabriel Bezerra (MDB). Apenas José Cleves (Patriota) foi contrário à medida. O presidente da Casa de Leis, Felipe Souza (PRTB), por questões legais, não pôde se posicionar sobre o tema.

A denúncia apresentada contra o prefeito e o vice resultou do desenrolar da Operação Dubai, que teve como desdobramento a prisão de Heno Rodrigues por porte ilegal de arma. Após o pagamento de fiança, o gestor foi liberado. Por sua vez, Israel Kawe afirmou não ser alvo da investigação da Polícia Federal e ressaltou que não participa da gestão.

Com o recebimento da denúncia aprovado, o presidente da Câmara, Felipe Souza, realizou um sorteio para definir os membros da comissão processante. Os sorteados foram Gabriel Bezerra, Dijalma Santos e Adão Coutinho. Cabe agora à comissão definir quem exercerá os cargos de presidente e relator, dando continuidade ao processo de investigação. O desfecho desse episódio está cercado de expectativas e promete movimentar ainda mais o cenário político da cidade de Formoso do Araguaia.